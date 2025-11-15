На форуме в Новосибирске пройдут Дни Крыма

Дни Республики Крым состоятся на форуме сибирского гостеприимства «Дикоросы», который пройдет 19−21 ноября в Новосибирске. Организация таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве курортов и туризма региона.
Гостей форума ждут дегустации крымских гастрономических специалитетов, выставка фотографий-победителей Всероссийского фотоконкурса «Крым в моем сердце», информация о новых и популярных турмаршрутах и экскурсиях, лучших программах оздоровления и отдыха, розыгрыш путевки на полуостров. Также будут проведены презентации для представителей профсоюзов и крупных промышленных предприятий Новосибирской области.
Кроме того, запланированы встречи министра курортов и туризма республики Сергея Ганзия и представителей крымской делегации со студентами Новосибирского государственного университета экономики и управления и подписание соглашения о сотрудничестве с вузом региона. Как отметил министр курортов и туризма Крыма, несмотря на тысячи километров между регионами, их объединяют богатая природа, национальное многообразие, историческое наследие и любовь к родной земле.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.