Отключение отопления пройдёт в части Иркутска 17 ноября

Отключение отопления пройдёт в некоторых домах Свердловского и Октябрьского округов Иркутска 17 ноября. Об этом в Telegram-канале сообщает оператор тепловых сетей.
«Будет ограничено теплоснабжение для проведения ремонтных работ на тепловой сети по улицам Красноярская, 72, Академическая, 2, Станиславского, 7», — рассказали специалисты.
В связи с этим отключение отопления пройдёт на улицах Лыткина, 84, 75а, 79, 82−1, 82−2, 82−3, 82−4, 82−5, Пискунова, 128 и Красноярская, 72 с 09:30 до 17:30.
Также без тепла останутся дома, расположенные на 30-й Дивизии, 1а, 3а, 5а, Станиславского, 7, 9, 11, где отопления не будет с 09:30 до 16:30. Помимо этого, отключение теплоснабжения затронет Академическую, 2 и 4. По этим адресам отопление отключат в 09:00, а включат — в 15:00.
