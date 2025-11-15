Отключение отопления пройдёт в части Иркутска 17 ноября

Также без тепла останутся дома, расположенные на 30-й Дивизии, 1а, 3а, 5а, Станиславского, 7, 9, 11, где отопления не будет с 09:30 до 16:30. Помимо этого, отключение теплоснабжения затронет Академическую, 2 и 4. По этим адресам отопление отключат в 09:00, а включат — в 15:00.