В Шадринске Курганской области школьники начали изучать китайский язык

Учащиеся гимназии и школы № 2 города Шадринска Курганской области начали изучать китайский язык в Шадринском государственном педагогическом университете (ШГПУ). Реализация такого образовательного проекта отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе городской администрации.
В группах подготовки ШГПУ занимается более 50 ребят. Преподаватели вуза знакомят их с основами грамматики и лексики, рассказывают об истории и культуре Китая. Занятия проходят в интерактивной форме с использованием современных образовательных технологий. Кроме того, китайский язык начали изучать около 20 шадринских педагогов, чтобы в перспективе преподавать его в своих учреждениях.
«ШГПУ как ведущий педагогический вуз региона готов предоставить школьникам все необходимые ресурсы для изучения китайского языка. Уверен, что эти занятия станут отличным стартом для их дальнейшего развития и профессионального роста», — отметил ректор ШГПУ Артур Дзиов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.