В Шадринске Курганской области школьники начали изучать китайский язык

В группах подготовки ШГПУ занимается более 50 ребят. Преподаватели вуза знакомят их с основами грамматики и лексики, рассказывают об истории и культуре Китая. Занятия проходят в интерактивной форме с использованием современных образовательных технологий. Кроме того, китайский язык начали изучать около 20 шадринских педагогов, чтобы в перспективе преподавать его в своих учреждениях.