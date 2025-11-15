В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Фото, видео

Уровень погодной опасности в Московской области повышен до оранжевого из-за сложных метеоусловий, которые связаны с приближением атмосферного фронта. По прогнозу Гидрометцентра, количество осадков составит около 10−17 мм — примерно треть от месячной нормы, что может привести к образованию временного снежного покрова и значительному налипанию мокрого снега на провода и деревья.