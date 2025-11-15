Ричмонд
Омский район назван лидером по вводу жилья в регионе

Около 80% жилья в Омской области вводится населением.

Источник: Freepik

В пятницу, 14 ноября 2025 года, Омскстат презентовал данные о показателях ввода жилья в регионе за первые 10 месяцев, с января по октябрь. В частности, названы районы-лидеры по этому показателю. Лидером оказался Омский район, в топ-5 также оказались Тарский, Азовский, Любинский и Исилькульский.

В общей сложности на территории Омской области за указанный период построено 7 259 квартир совокупной площадью около 745 тысяч кв. м с опережением показателя аналогичного периода 2024 года на 1,9%, констатируют аналитики.

Подчеркивается, что без малого 80% жилья, или 554,1 тысячи кв. м, введено населением, при этом в сравнении с прошлым годом коммерческие застройщики «нарастили» 17,2%, исходя из объема.