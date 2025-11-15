Омский район назван лидером по вводу жилья в регионе

В пятницу, 14 ноября 2025 года, Омскстат презентовал данные о показателях ввода жилья в регионе за первые 10 месяцев, с января по октябрь. В частности, названы районы-лидеры по этому показателю. Лидером оказался Омский район, в топ-5 также оказались Тарский, Азовский, Любинский и Исилькульский.