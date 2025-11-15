Мосгорсуд отменил приговор бывшему вице-губернатору Самарской области Гендину

Напомним, что Гендину также предъявлено серьёзное обвинение по другой статье — в хищении около 100 миллионов рублей. Данное дело квалифицировано по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество, совершённое в особо крупном размере. Экс-чиновник, используя влияние и связи в правительстве, убедил потерпевшую, что может помочь ей получить разрешение на строительство за взятку. В отношении этого обвинения он тоже занимает позицию полного отрицания своей вины.