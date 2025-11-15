Уборка дорог и тротуаров в Иркутске продолжается и в выходные дни

Также коммунальщики продолжают очищать заездные и парковочные карманы, лотки, пешеходные переходы, лестницы. Во всех районах города организован вывоз снега. Ночью техника прошла по магистральным улицам и транспортным развязкам. Снежные накаты убирают с помощью грейдеров, в том числе и на дорогах в частном секторе.