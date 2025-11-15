Уборка дорог и тротуаров в Иркутске продолжается и в выходные дни

В выходные продолжается уборка дорог и тротуаров во всех районах Иркутска. В усиленном режиме работают дорожные службы, задействована спецтехника. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— Вручную ведется уборка пешеходных зон на улицах Багратиона, Сергеева, Мухиной, Аносова, Якоби, Маяковского, Медведева, Академическая, Лермонтова, Воронежская, Маршала Конева, Джамбула, в микрорайонах Университетский, Юбилейный, Солнечный. Механизированным способом приведены в порядок тротуары на Баумана, Профсоюзной, Блюхера, Байкальской, Братской, Карла Маркса, Советской, Плеханова, 3-го Июля, Урожайной и других, — говорится в сообщении.
Также коммунальщики продолжают очищать заездные и парковочные карманы, лотки, пешеходные переходы, лестницы. Во всех районах города организован вывоз снега. Ночью техника прошла по магистральным улицам и транспортным развязкам. Снежные накаты убирают с помощью грейдеров, в том числе и на дорогах в частном секторе.