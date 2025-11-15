Башкирские гаишники поймали 45 пьяных водителей

По его словам, были задержаны 45 водителей, севших за руль пьяными. Пятеро из них совершило подобное нарушение уже не в первый раз, что влечет за собой уголовную ответственность. Также из процесса движения были исключены 13 водителей, ранее лишенные водительских прав, и 37 человек, не имевших права управления транспортом.