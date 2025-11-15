Башкирские гаишники поймали 45 пьяных водителей

В Башкирии в ходе профилактических мероприятий, прошедших за минувшие сутки, сотрудники Госавтоинспекции выявили более 1500 административных правонарушений. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.
По его словам, были задержаны 45 водителей, севших за руль пьяными. Пятеро из них совершило подобное нарушение уже не в первый раз, что влечет за собой уголовную ответственность. Также из процесса движения были исключены 13 водителей, ранее лишенные водительских прав, и 37 человек, не имевших права управления транспортом.
Севастьянов также напомнил, что на территории республики до 28 ноября проходит специализированное рейдовое мероприятие «Грузовой транспорт». За сутки в его рамках выявлено 225 нарушений ПДД среди водителей большегрузных автомобилей.
Глава ГАИ Башкирии сообщил, что для информирования о фактах грубых нарушений ПДД или о водителях и пешеходах в состоянии опьянения можно обратиться по телефону горячей линии МВД республики 279−32−92, а также через мессенджер Telegram по адресу @GIBDDRB_02bot.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.