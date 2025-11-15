В России расширили «белый список» сервисов: какие сайты будут работать при ограничении мобильного интернета

Напомним, что на первом этапе в список вошли социальные сети, мессенджер Max, крупные маркетплейсы, видеосервисы, сайты супермаркетов и личные кабинеты операторов связи. С самого начала ограничений не затрагивали доступ к порталу Госуслуг, платформе для дистанционного голосования, а также к официальным сайтам Президента и Правительства России.