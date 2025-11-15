В России расширили «белый список» сервисов: какие сайты будут работать при ограничении мобильного интернета

Министерство цифрового развития во второй раз обновило список российских цифровых платформ, которые продолжат работу при введении ограничений на мобильный интернет. Как сообщили в ведомстве, операторы связи уже выполнили необходимые технические настройки.
В обновленный перечень вошли официальные сайты государственных органов, включая Госдуму, федеральные министерства, ведомства, Генпрокуратуру и региональные правительства.
Также доступ сохранится к порталу «Почты России», сервисам Альфа-банка, системе цифровой маркировки «Честный знак» и ряду крупных СМИ — «Комсомольской правде», РБК, РИА «Новости», «Газете.ру», «Ленте.ру» и Rambler.
Кроме того, пользователи смогут получить доступ к сайтам РЖД, туристическому порталу «Туту.ру», навигатору 2GIS, сервису такси «Максим» и порталу прогноза погоды Gismeteo. Министр Максут Шадаев пообещал, что ведомство будет еженедельно обновлять этот перечень.
В Госдуме пояснили, что мессенджер Telegram не может быть включен в «белый список», поскольку имеет иностранный статус. Формирование перечня продолжается на основе данных о наиболее востребованных интернет-ресурсах и предложений органов власти.
Напомним, что на первом этапе в список вошли социальные сети, мессенджер Max, крупные маркетплейсы, видеосервисы, сайты супермаркетов и личные кабинеты операторов связи. С самого начала ограничений не затрагивали доступ к порталу Госуслуг, платформе для дистанционного голосования, а также к официальным сайтам Президента и Правительства России.
Также Минцифры опровергло сообщения об отключении интернета в РФ в выходные дни. Фиксированный, мобильный и спутниковый интернет функционируют в обычном режиме с учетом специфики безопасности в разных регионах. Представители Минцифры заверили, что планы отключать доступ к интернету отсутствуют.
Прежде стало известно о потенциальных проблемах с сим-картами у некоторых россиян. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России уведомило о введении с 10 ноября так называемого «периода охлаждения». Эта мера нацелена на защиту от проникновения беспилотных летательных аппаратов.