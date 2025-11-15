Митинг против закона об усыплении бездомных животных пройдёт в Новосибирске

Как пояснила представитель организации «Егоров и партнеры» Светлана Слесарева, активисты выступают против принятия документа без учета мнения зоозащитного сообщества. Несмотря на 7 тысяч обращений с требованием снять законопроект с рассмотрения, его разработка продолжалась с марта текущего года без широкого общественного обсуждения.