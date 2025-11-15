Митинг против закона об усыплении бездомных животных пройдёт в Новосибирске

23 ноября в 12:00 в сквере «Лучистый» в районе площади Калинина состоится согласованный с городской администрацией митинг против законодательной инициативы, предусматривающей эвтаназию бездомных собак. Об этом сообщает Сиб.фм.
Протестные акции организованы в ответ на региональный законопроект «О регулировании некоторых аспектов обращения с животными», прошедший первое чтение в заксобрании.
Как пояснила представитель организации «Егоров и партнеры» Светлана Слесарева, активисты выступают против принятия документа без учета мнения зоозащитного сообщества. Несмотря на 7 тысяч обращений с требованием снять законопроект с рассмотрения, его разработка продолжалась с марта текущего года без широкого общественного обсуждения.
Зоозащитники настаивают на необходимости создания сети приютов и развития гуманных методов регулирования численности бездомных животных, отмечая, что ситуация в Новосибирской области остается стабильной по сравнению с другими регионами. Общественники готовят альтернативные поправки к законопроекту и требуют их обязательного учета в дальнейшей работе над документом.