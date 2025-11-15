Усольский район отметил 100-летний юбилей со дня основания

Выступая с поздравительной речью, спикер ЗС отметил, что Усольский район играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности Иркутской области. Развитый агропромышленный комплекс и сельское хозяйство позволяют не только удовлетворять внутренний спрос. Товары местных производителей экспортируются за пределы страны.
«Однако главным достоянием Усольского района являются его жители и богатые традиции. Именно мудрость и наставничество старшего поколения — соль земли Усольского района. Благодаря вашему труду и опыту район живет и процветает», — сказал Александр Ведерников.
Отдельную благодарность он выразил участникам специальной военной операции за их вклад в защиту суверенитета и безопасности страны. Александр Ведерников также передал мэру района Виталию Матюхе приветственный адрес от сенатора Сергея Брилки, который представляет в Совете Федерации Иркутскую область.
Кроме того, председатель областного парламента вручил награды жителям Усольского района, отметив их вклад в развитие территории. Почетных грамот Законодательного собрания удостоены начальник бюджетного отдела комитета по экономике и финансам администрации района Надежда Емельянченко и учитель русского языка и литературы Белореченского лицея Людмила Сафронова.
Благодарности председателя регионального парламента вручены учителю истории и обществознания Мишелевской средней общеобразовательной школы № 19 Людмиле Горбуновой, учителю английского языка Хайтинской основной общеобразовательной школы Елене Фирсовой, заместителю начальника управления по распоряжению муниципальным имуществом — начальнику отдела по градостроительной деятельности и земельным отношениям администрации района Виктории Бабиной, директору детской школы искусств поселка Средний Наталье Корень и инструктору по спорту Большееланского центра информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности Екатерине Соловьевой.
В рамках праздничного мероприятия также состоялись выставка художественного и декоративно-прикладного творчества, вручение наград мэра района участникам СВО, талантливым детям и молодежи, а также вручение знака «Общественное признание» 2025 года.