Российский хоккеист Малкин установил исторический рекорд НХЛ

Малкин стал самым возрастным в истории НХЛ игроком, забившим гол в матче регулярного сезона за пределами Северной Америки.

Источник: Аргументы и факты

Российский хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин установил исторический рекорд, став самым возрастным в истории НХЛ игроком, забившим гол в матче регулярного сезона за пределами Северной Америки (39 лет 106 дней).

Россиянин отличился в матче с «Нэшвиллом» (1:2 ОТ) в Швеции. Ему удалось побить рекорд Роба Блейка в матче открытия серии Premiere 2007 в Лондоне (37 лет 293 дня).

Контракт Евгения Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26. Он выступает за клуб с 2006 года.

Ранее Малкин вошел в топ-30 лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал свой 900-й гол особенным моментом.