Российский хоккеист Малкин установил исторический рекорд НХЛ

Российский хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин установил исторический рекорд, став самым возрастным в истории НХЛ игроком, забившим гол в матче регулярного сезона за пределами Северной Америки (39 лет 106 дней).
Россиянин отличился в матче с «Нэшвиллом» (1:2 ОТ) в Швеции. Ему удалось побить рекорд Роба Блейка в матче открытия серии Premiere 2007 в Лондоне (37 лет 293 дня).
Контракт Евгения Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26. Он выступает за клуб с 2006 года.
Ранее Малкин вошел в топ-30 лучших бомбардиров в истории НХЛ.
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал свой 900-й гол особенным моментом.