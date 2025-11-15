Новосибирская спортсменка взяла золото на первенстве мира по грэпплингу

Новосибирская спортсменка Полина Пасека победила на мировом первенстве по грэпплингу в Греции, одолев соперниц из Греции, Украины и США. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.
Тренер Алексей Соколов отметил сложность поединка с американкой, выигранного болевым приёмом. Пасека также быстро победила российскую соперницу, применив коронный прием тренера. За три года тренировок Пасека добилась значительных успехов на областном, окружном и всероссийском уровнях.
Подготовка к чемпионату мира включала ежедневные тренировки. Поездка была частично профинансирована Федерацией грэпплинга Новосибирской области и семьей Пасеки. На следующих соревнованиях в Абу-Даби выступят четверо новосибирских спортсменов.