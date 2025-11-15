Звезда «Кадетства» Головин продолжает нарушать ПДД и копить новые штрафы

При этом выяснилось, что это далеко не первые долги артиста перед автоинспекцией. Ранее, 19 и 20 августа, в отношении Головина уже открывались два аналогичных исполнительных производства. Они касались взыскания неоплаченных штрафов на общую сумму 1500 рублей, которые актёр так и не погасил в установленные законодательством сроки.