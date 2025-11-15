Shot: Россиянин и украинка сорвались со скалы во время пешего похода в Турции

12 ноября стало известно, что в горах Карачаево-Черкесии спасли троих туристов, которые ранее сорвались со склона. О произошедшем стало известно за день до этого. В СМИ появилась информация, что на перевале Кичи-Муруджу в Карачаево-Черкесской Республике туристы оступились и сорвались со склона. Из-за множества полученных травм им не удалось самостоятельно выбраться с перевала. Утром 12 ноября стало известно, что спасатели обнаружили туристов.