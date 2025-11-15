Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дорого, но вкусно: Где найти молдавские продукты, которые не продаются в магазинах — публикуем ПОЛНЫЙ список традиционных осенних ярмарок в Кишиневе

Такие ярмарки давно уже стали традиционными.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Кишинёва сообщает, что в выходные, 15−16 ноября, в секторах столицы пройдут ярмарки-продажи отечественных продуктов и товаров, целью которых является поддержка местных производителей и предоставление гражданам доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции.

Ботаника.

На бул. Дачия, 26, угол бульвара Траян 14−16 ноября — Ярмарка местных производителей «Târg cu tradiții».

Буюканы.

На территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» по адресу: бул. Штефана чел Маре ши Сфынт, 202 15 ноября состоится Ярмарка местных производителей продуктов питания и непродовольственных товаров местного производства «EcoLocal»;

На бульваре Штефана чел Маре ши Сфынт, 103 (рядом с кинотеатром «Patria») 15−16 ноября состоится Ярмарка народных мастеров и местных производителей «Yard Sale»;

В парке «Валя Морилор» у каскадной лестницы 15 ноября пройдет социально-благотворительная акция.

Центр.

Ежедневно до 30 ноября проходит Ярмарка фруктов и овощей по следующим адресам: ул. Хынчешть, 86; ул. Г. Асаки, 79; ул. Измаил, 94, угол ул. Д. Кантемира (рядом с рынком ООО «Extremum»), ул. В. Докучаева, 3/2; ул. Мелестиу, 14/3; ул. Спрынченоая, 1А; ул. Гренобль, 165/3; ул. Гренобль, 157;

На улице Митрополит Варлаам, на участке между улицами Армянской и Тигина — сезонная тематическая ярмарка «Brumar» с 12 по 16 ноября, где будет продаваться сезонная продукция, саженцы, семена и сопутствующие товары.

Рышкановка.

По улице Мирон Костин, 13/1 (рядом со сквером) 15−16 ноября пройдет ярмарка местных производителей «Produs Acasă pentru Rîșcani».

Мэрия Кишинёва призывает горожан посещать ярмарки, направленные на укрепление отношений между местными производителями и потребителями.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

«Иллюзионисты» из ПАС ни в грош не ставят своего избирателя: Депутаты, выступив на выборах, начали исчезать из парламента Молдовы — в чем фокус.

Пятеро депутатов правящей партии отказываются от кресел народных избранников и возвращаются восвояси (далее…).

Сборная Молдовы по футболу едва не сотворила сенсацию, не удержав ничью против четырехкратных чемпионов мира: Италия победила со счетом 2:0.

Наша национальная команда достойно играла против одной из лучших сборных мира [видео] (далее…).

Новый авиарейс из Кишинева: Жители Молдовы смогут летать в Братиславу без пересадки всего за 19 евро в одну сторону.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю (далее…).