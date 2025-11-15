Дорого, но вкусно: Где найти молдавские продукты, которые не продаются в магазинах — публикуем ПОЛНЫЙ список традиционных осенних ярмарок в Кишиневе

Мэрия Кишинёва сообщает, что в выходные, 15−16 ноября, в секторах столицы пройдут ярмарки-продажи отечественных продуктов и товаров, целью которых является поддержка местных производителей и предоставление гражданам доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции.
Ботаника.
На бул. Дачия, 26, угол бульвара Траян 14−16 ноября — Ярмарка местных производителей «Târg cu tradiții».
Буюканы.
На территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» по адресу: бул. Штефана чел Маре ши Сфынт, 202 15 ноября состоится Ярмарка местных производителей продуктов питания и непродовольственных товаров местного производства «EcoLocal»;
На бульваре Штефана чел Маре ши Сфынт, 103 (рядом с кинотеатром «Patria») 15−16 ноября состоится Ярмарка народных мастеров и местных производителей «Yard Sale»;
В парке «Валя Морилор» у каскадной лестницы 15 ноября пройдет социально-благотворительная акция.
Центр.
Ежедневно до 30 ноября проходит Ярмарка фруктов и овощей по следующим адресам: ул. Хынчешть, 86; ул. Г. Асаки, 79; ул. Измаил, 94, угол ул. Д. Кантемира (рядом с рынком ООО «Extremum»), ул. В. Докучаева, 3/2; ул. Мелестиу, 14/3; ул. Спрынченоая, 1А; ул. Гренобль, 165/3; ул. Гренобль, 157;
На улице Митрополит Варлаам, на участке между улицами Армянской и Тигина — сезонная тематическая ярмарка «Brumar» с 12 по 16 ноября, где будет продаваться сезонная продукция, саженцы, семена и сопутствующие товары.
Рышкановка.
По улице Мирон Костин, 13/1 (рядом со сквером) 15−16 ноября пройдет ярмарка местных производителей «Produs Acasă pentru Rîșcani».
Мэрия Кишинёва призывает горожан посещать ярмарки, направленные на укрепление отношений между местными производителями и потребителями.
