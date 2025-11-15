Как пенсионерам сэкономить на налогах

По закону пенсионеры освобождены от ряда налогов на недвижимость, транспорт и землю. Как не переплатить и что необходимо сделать уже сейчас, объяснила эксперт.
У российских пенсионеров есть возможность получить освобождение от уплаты некоторых налогов. Однако льготы часто распространяются не на всё имущество, а только на его часть, уточнила налоговый консультант Ольга Соснина.
Например, от налога на имущество полностью освобождается только одна квартира или один дом. Если жилых объектов несколько, за вторую квартиру налог придётся платить в полном объёме.
Человек сам делает выбор. Главное, подать соответствующее заявление в ФНС, добавила эксперт.
Что касается земельного налога, то действует льгота на шесть соток. Если размер участка, к примеру, 10 соток, то налог начислят только за оставшиеся четыре. В некоторых регионах — например, в Санкт-Петербурге — действуют свои, более выгодные условия.
Льготы по транспортному налогу полностью зависят от региона. Где-то пенсионеры имеют право не платить налог за машину малой мощности. А где-то таких послаблений нет.
Чтобы воспользоваться этими льготами, лучше всего самостоятельно подать заявление через личный кабинет на сайте налоговой службы. Хотя налоговики обещают назначать льготы автоматически, «лучше всё же подстраховаться», посоветовала Соснина в интервью RuNews24.