Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша откроет два пункта пропуска на границе с Белоруссией 17 ноября

Через открытый Польшей КПП «Кузница» будет разрешено только пассажирское движение, а через «Бобровники» — легковушек и автобусов.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская сторона получила официальное уведомление об открытии двух пунктов пропуска на границе с Польшей. Как сообщил Государственный таможенный комитет республики, переходы «Кузница-Белостоцкая» и «Бобровники» начнут работу с 17 ноября с 02:00 по белорусскому времени.

Для каждого из пунктов установлен отдельный режим работы: через «Кузницу» будет разрешено только пассажирское движение, за исключением автобусов, а через «Бобровники» смогут проезжать легковые автомобили, автобусы и грузовики из стран ЕС, государств-участников Соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарии.

В белорусском таможенном комитете заверили, что полностью готовы к возобновлению движения. Таможенные смены укомплектованы персоналом, инфраструктура прошла необходимую модернизацию, а все технические средства находятся в рабочем состоянии.

Ранее в МИД Белоруссии определились, что делать с застрявшими на границе литовскими грузовиками. Больше тысячи большегрузов решили переместить на стоянки.