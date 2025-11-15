Польша откроет два пункта пропуска на границе с Белоруссией 17 ноября

Белорусская сторона получила официальное уведомление об открытии двух пунктов пропуска на границе с Польшей. Как сообщил Государственный таможенный комитет республики, переходы «Кузница-Белостоцкая» и «Бобровники» начнут работу с 17 ноября с 02:00 по белорусскому времени.
Для каждого из пунктов установлен отдельный режим работы: через «Кузницу» будет разрешено только пассажирское движение, за исключением автобусов, а через «Бобровники» смогут проезжать легковые автомобили, автобусы и грузовики из стран ЕС, государств-участников Соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарии.
В белорусском таможенном комитете заверили, что полностью готовы к возобновлению движения. Таможенные смены укомплектованы персоналом, инфраструктура прошла необходимую модернизацию, а все технические средства находятся в рабочем состоянии.
Ранее в МИД Белоруссии определились, что делать с застрявшими на границе литовскими грузовиками. Больше тысячи большегрузов решили переместить на стоянки.