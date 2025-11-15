От Губкинского до главных сцен и телеканалов страны: биография Валерии Астаповой

Решение о переезде всей семьи из Губкинского в Москву было судьбоносным. Столица открывала перед одаренной девушкой и ее братом, известным ныне видеоблогером и актером Тимохой Сушиным, неограниченные возможности для профессионального роста. В Москве Валерия, не раздумывая, последовала за своей мечтой о сцене и поступила на вокальный факультет Института современного искусства (ИСИ), который успешно окончила в 2016 году.