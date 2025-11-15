Врачи сказали о состоянии пострадавшей в аварии в Таиланде 28-летней белоруски

Одна из пострадавших в аварии в Таиланде белоруска по-прежнему находится в реанимации. Про жесткую аварию в Таиланде, в которой пострадали пять граждан Беларуси, мы писали ранее. ДТП с автобусом случилось в таиландской провинции Канчанабури на территории отеля в районе национального парка Сай Йок. Тогда пострадавших доставили в больницу. Как пишет Sputnik.by, одни из них, 28-летняя гражданка Беларуси Анастасия Ясюкевич, до сих пор остается в реанимации. У девушки был сломан позвоночник, ребра, кости лица. Сообщается, что врачи сделали ей уже несколько операций, удалив желчный пузырь и селезенку, в настоявшее время работают с травмами таза и позвоночника. Анастасия пока неходячая, в ближайшее время к ней может приехать сестра.