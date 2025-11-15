Странное поведение 3I/ATLAS ставит ученых в тупик: последние данные об «инопланетном объекте»

Специалист объясняет, что в состав ядра кометы входят замерзшие газы и частицы пыли. При приближении к Солнцу лед испаряется, и вокруг ядра формируется газово-пылевое облако — кома. Лектор планетария уточняет, что у комет часто наблюдается несколько хвостов, и комета 3I/ATLAS не является исключением. Хвосты различаются по своему составу и направлению. Газовые частицы, будучи легкими, устремляются от Солнца, в то время как более тяжелые частицы пыли притягиваются к нему, из-за чего пылевые хвосты обычно имеют изогнутую форму.