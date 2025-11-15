Пассажиры 19 рейсов застряли в уфимском аэропорту: прокуроры взяли ситуацию на контроль

Приволжская транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с правами авиапассажиров в международном аэропорту Уфы, где сегодня, 15 ноября, из-за временного закрытия воздушного пространства произошли массовые задержки рейсов. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
В результате ограничений было задержано 19 рейсов и отменен один. Шесть самолетов, следовавших в Уфу, были перенаправлены на запасные аэродромы.
Уфимская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия, чтобы обеспечить соблюдение прав пассажиров на получение полного комплекса услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами при задержке рейсов. В аэропорту организованы мобильные приемные для оперативного реагирования на обращения граждан.
Напомним, что режим «Беспилотной опасности», введенный минувшей ночью, был отменен уже утром. В период его действия жителям рекомендовалось не находиться на открытых участках и не подходить к окнам.
