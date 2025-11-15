Свердловчанин, попытавшийся провезти гранату в колонию, отметит Новый год за решеткой. Фото

Незаконный груз был обнаружен в кабине грузовика в ходе досмотра на КПП. Были изъяты: автомат Калашникова с патронами, ручная граната, пистолет с двумя магазинами, тактический шлем, рюкзак, подсумок с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами, телефоны и аксессуары к ним.