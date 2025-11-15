Воронежские коммунальщики готовятся к гололеду

В ближайшие дни синоптики обещают ухудшение погоды в Воронеже. Ожидается снег с дождем и понижение температуры, что может вызвать на дорогах гололедицу. В связи с этим коммунальные службы города приступили к подготовке к борьбе с обледенением дорог.