Воронежские коммунальщики готовятся к гололеду

В ближайшие дни синоптики обещают ухудшение погоды.

Источник: Фото управы Ленинского района

В ближайшие дни синоптики обещают ухудшение погоды в Воронеже. Ожидается снег с дождем и понижение температуры, что может вызвать на дорогах гололедицу. В связи с этим коммунальные службы города приступили к подготовке к борьбе с обледенением дорог.

В управе Ленинского района поручили комбинату благоустройства разместить короба с пескосоляной смесью на остановках общественного транспорта. Такие емкости объемом 0,2 кубометра уже установлены на улицах Кирова, 20-летия Октября, Челюскинцев, Ворошилова и других. Это позволит оперативно реагировать на изменения погодных условий и проводить обработку тротуаров и пешеходных зон при возникновении гололеда.

Аналогичные работы проводятся и в других районах города.