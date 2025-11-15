Отдыхающую на детской площадке сову заметили в Иркутске

IrkutskMedia, 15 ноября. Жители Иркутска заметили сову на детской площадке во дворе школы № 69 в Ленинском районе. Отдыхающую на турнике птицу засняли очевидцы, которые попытались привлечь ее внимание, однако заинтересовать пернатого хищника не удалось. Несмотря на все призывы сова осталась невозмутимо сидеть на месте, будто бы не замечая окружающих.