В Омскую область прибывают мощи святого

В субботу, 15 ноября 2025 года, ожидается прибытие ковчега с мощами (честной главой) святителя Иннокентия Московского, причисленного Русской Православной Церковью к лику святых. По сведениям Омской епархии, в Омской метрополии мощи святителя Иннокентия Московского, известного просветителя девятнадцатого столетия, пробудут до 25 декабря 2025 года, в том числе с 5 по 11 декабря на территории Тарской епархии, с 12 по 18 — в Исилькульской, а впоследствии — в Калачинской.
«Крестный ход приурочен к 200-летию с момента начала миссионерского служения святителя Иннокентия Московского. Шествие проследует по территориям 38 епархий Сибири и Дальнего Востока, в том числе по местам апостольских подвигов святого», — поясняется в публикации.
Согласно приведенной биографии, около 45 лет своей жизни, начиная с 1823 года, священнослужитель посвятил духовному просвещению северных народов, территорией его миссионерского служения называется в том числе Камчатка, Якутия, Хабаровский край, Алеутские острова и даже Северная Америка. В 1840-м году его постригли в монашество с именем Иннокентий, тогда он стал епископом Камчатским, Курильским и Алеутским, впоследствии возведен в сан архиепископа. К лику святых святитель Иннокентий причислен в 1977 году.