В Омскую область прибывают мощи святого

Согласно приведенной биографии, около 45 лет своей жизни, начиная с 1823 года, священнослужитель посвятил духовному просвещению северных народов, территорией его миссионерского служения называется в том числе Камчатка, Якутия, Хабаровский край, Алеутские острова и даже Северная Америка. В 1840-м году его постригли в монашество с именем Иннокентий, тогда он стал епископом Камчатским, Курильским и Алеутским, впоследствии возведен в сан архиепископа. К лику святых святитель Иннокентий причислен в 1977 году.