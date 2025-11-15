Водители пожаловались на очереди на шиномонтажках в Петербурге

В Северной столице отмечается ажиотаж на станциях техобслуживания и шиномонтажа. После первого снегопада многие водители решили переобуть резину на зимнюю, но столкнулись с очередями. О такой ситуации попал участник чата таксистов Петербурга.
— Думаю, пойду поменяю резину пораньше, никого не будет, я самый умный. Итог 30 машин. А что делать, приходится ждать, — сказал мужчина.
Как ранее сообщала «КП-Петербург», в Северную столицу пришла зима. В ночь на субботу в городе прошел снегопад. Дорожные службы вывели более 500 единиц техники на расчистку улиц. ЗСД так же вывел бригаду очистки, скоростную трассу обрабатывали более 30 машин, израсходовано 130 тонн реагентов.
Отметим, что по закону, водители обязаны поставить на машины зимнюю резину не позднее 1 декабря. Если этого не сделать, можно получить внушительный штраф.