Водители пожаловались на очереди на шиномонтажках в Петербурге

Как ранее сообщала «КП-Петербург», в Северную столицу пришла зима. В ночь на субботу в городе прошел снегопад. Дорожные службы вывели более 500 единиц техники на расчистку улиц. ЗСД так же вывел бригаду очистки, скоростную трассу обрабатывали более 30 машин, израсходовано 130 тонн реагентов.