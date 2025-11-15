Ричмонд
Мэрия объявила режим повышенной готовности для жилого дома на Левом берегу

Специалисты выявили у здания дефекты несущих конструкций.

Источник: Om1 Омск

В пятницу, 14 ноября, администрация Омска объявила режим повышенной готовности для здания в Кировском округе, расположенного по адресу: улица Лесоперевалка, дом № 5.

Этот режим был установлен после введения специального режима, который начал действовать с 18:00 четверга, 13 ноября. Он был направлен на оперативный сбор данных о состоянии здания и разработку мер по предотвращению возможного обрушения.

В администрации отметили, что такие меры были вызваны выявленными повреждениями и деформациями конструкций. Согласно информации мэрии, эти дефекты указывают на потерю несущей способности и создают риск обрушения, что представляет опасность как для жителей дома, так и для окружающих.

Добавим, что двухэтажное здание было построено в 1987 году и находится рядом с административными и производственными сооружениями, включая корпуса механического завода.