Мэрия объявила режим повышенной готовности для жилого дома на Левом берегу

В пятницу, 14 ноября, администрация Омска объявила режим повышенной готовности для здания в Кировском округе, расположенного по адресу: улица Лесоперевалка, дом № 5.
Этот режим был установлен после введения специального режима, который начал действовать с 18:00 четверга, 13 ноября. Он был направлен на оперативный сбор данных о состоянии здания и разработку мер по предотвращению возможного обрушения.
В администрации отметили, что такие меры были вызваны выявленными повреждениями и деформациями конструкций. Согласно информации мэрии, эти дефекты указывают на потерю несущей способности и создают риск обрушения, что представляет опасность как для жителей дома, так и для окружающих.
Добавим, что двухэтажное здание было построено в 1987 году и находится рядом с административными и производственными сооружениями, включая корпуса механического завода.