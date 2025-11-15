В Татарстане создают систему для прогнозирования поломки нефтяной техники

Разработка Даниила — это не просто учебный проект, а реальный вклад в повышение технологичности и экономической устойчивости нефтедобывающей отрасли. В течение ближайшего календарного года планируется создать работающий прототип системы, а помогать Даниилу в этом будет команда, в которую вошли аналитик данных и научный руководитель.