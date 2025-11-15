В Татарстане создают систему для прогнозирования поломки нефтяной техники

Проект системы для прогнозирования поломки оборудования на нефтяных месторождениях разработал студент второго курса магистратуры Высшей школы нефти в городе Альметьевске Республики Татарстан Даниил Корешков. Такие исследования отвечают задачам национального проекта «Средства производства и автоматизации», сообщили в исполнительном комитете Альметьевского муниципального района.
Проект направлен на переход от внепланового ремонта из-за аварии к интеллектуальному прогнозированию. Использование телеметрии и машинного обучения позволит предсказывать сбои в работе оборудования до их возникновения, что напрямую способствует минимизации дорогостоящих простоев, сокращению затрат на экстренный ремонт и значительному повышению общей эффективности добывающих процессов.
Разработка Даниила — это не просто учебный проект, а реальный вклад в повышение технологичности и экономической устойчивости нефтедобывающей отрасли. В течение ближайшего календарного года планируется создать работающий прототип системы, а помогать Даниилу в этом будет команда, в которую вошли аналитик данных и научный руководитель.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.