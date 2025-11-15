Для юных москвичей провели тренировочные сборы перед экспедицией в Африку

Школьники и учащиеся колледжей Москвы перед экспедицией в Африку побывали на учебно-тренировочных сборах. Поездка состоится в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Сборы проходили в Краснодарском крае, где ребята преодолели горный маршрут протяженностью более 50 км. Они разделились на четыре команды по 10 человек и искали местные пещеры и дольмены, исследовали минеральные источники, грунт и флору. Поход занял 10 дней и помог проверить, насколько хорошо ребята умеют ориентироваться в нестандартных ситуациях и работать в команде. Следующим этапом отбора станет научный марафон, который пройдет в одном из московских парков. По его итогам сформируют окончательный состав участников экспедиции.
Экспедиция в Африку пройдет в ходе реализации проекта «Шесть лет — шесть вулканов», который позволит столичным школьникам и учащимся колледжей изучить уникальные экосистемы вулканов по всему миру. Ее возглавит известный путешественник Матвей Шпаро. Юные москвичи увидят вулкан Ол-Доиньо-Ленгаи, извергающий черную лаву, а также один из самых высоких вулканов континента — Меру. Кроме того, ребята посетят озеро Натрон.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.