Для юных москвичей провели тренировочные сборы перед экспедицией в Африку

Сборы проходили в Краснодарском крае, где ребята преодолели горный маршрут протяженностью более 50 км. Они разделились на четыре команды по 10 человек и искали местные пещеры и дольмены, исследовали минеральные источники, грунт и флору. Поход занял 10 дней и помог проверить, насколько хорошо ребята умеют ориентироваться в нестандартных ситуациях и работать в команде. Следующим этапом отбора станет научный марафон, который пройдет в одном из московских парков. По его итогам сформируют окончательный состав участников экспедиции.