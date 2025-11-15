В Подмосковье открыли репродуктор для разведения яичных пород кур

Первую очередь репродуктора для разведения яичных пород птиц ввели в эксплуатацию в муниципальном округе Шаховская Московской области в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
«В ходе реализации первой очереди введены в эксплуатацию производственные корпуса и инкубатор на 44 тысячи птицемест. После завершения второго этапа общая мощность составит 205 тысяч птицемест. В рамках программы импортозамещения в 2022—2023 годах хозяйство закупили более 12 тысяч голов чистопородных яичных и мясояичных кур, создав племенную базу для дальнейшей работы. В 2023 году получили статус “Генофондного”, что подтверждает вклад в сохранение редких и исчезающих пород», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
В дальнейшем планируется оснащение комплекса дополнительным оборудованием для инкубации, мойки, сортировки яиц и содержания птицы. Всего в этом году в Московской области реализуется 30 инвестпроектов в сфере агропрома, 25 из них уже завершены. Запуск еще пяти проектов запланирован до конца 2025-го.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.