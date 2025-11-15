В Подмосковье открыли репродуктор для разведения яичных пород кур

«В ходе реализации первой очереди введены в эксплуатацию производственные корпуса и инкубатор на 44 тысячи птицемест. После завершения второго этапа общая мощность составит 205 тысяч птицемест. В рамках программы импортозамещения в 2022—2023 годах хозяйство закупили более 12 тысяч голов чистопородных яичных и мясояичных кур, создав племенную базу для дальнейшей работы. В 2023 году получили статус “Генофондного”, что подтверждает вклад в сохранение редких и исчезающих пород», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.