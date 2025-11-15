В Омске в Ленинском округе 13 многоэтажек останутся без воды 20 ноября

В четверг, 20 ноября, жители Ленинского округа Омска столкнутся с временным отключением холодной воды. «Омский водоканал» проведет технические работы на водопроводной сети на улице 2-я Трамвайная.
Отключение продлится с 10:00 до 20:00 и затронет 13 многоквартирных домов, а также четыре социальных объекта. Для жителей организуют подвоз питьевой воды — специальная машина будет дежурить сначала у дома № 27 на 2-й Трамвайной, а затем переедет к дому № 39.
Водоканал рекомендует омичам заранее сделать необходимые запасы воды. Работы проводятся для обеспечения надежной работы системы водоснабжения в будущем.