В Омске в Ленинском округе 13 многоэтажек останутся без воды 20 ноября

Отключение продлится с 10:00 до 20:00 и затронет 13 многоквартирных домов, а также четыре социальных объекта. Для жителей организуют подвоз питьевой воды — специальная машина будет дежурить сначала у дома № 27 на 2-й Трамвайной, а затем переедет к дому № 39.