В тамбовском вузе завершились смены федпроекта «Студ.путевка»

Три смены федерального проекта «Студ.путевка» завершились в Тамбовском государственном университете имени Г. Р. Державина. Это продолжение программы образовательно-туристских «Университетских смен», проходящих по национальному проекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве образования и науки Тамбовской области.
Участниками трех смен стали 120 студентов вузов Луганской и Донецкой народных республик. Ребята принимали участие в интенсивной образовательной и культурной программах. Они не только знакомились с кампусом университета и достопримечательностями Тамбова, но и активно работали над развитием лидерских качеств, участвовали в образовательных модулях по студенческому самоуправлению, придумывали собственные социально значимые проекты, обменивались опытом и знаниями.
«Поездка в Тамбов превзошла все ожидания, все было организовано на высшем уровне. Наиболее интересными для меня стали лекции по проектной деятельности, тренинги по ораторскому искусству и актерскому мастерству. Помимо образовательной части, очень важен был активный вид деятельности. Это спортивный квиз, туристский мастер-класс в лесу и спартакиада. Но самое сильное впечатление оставило невероятное гостеприимство Державинского университета», — отметил Вадим Кощенко, студент Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.