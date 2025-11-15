Ричмонд
С 27 ноября по 7 декабря в Уфе пройдет чемпионат России по боксу среди женщин

Уфа во второй раз примет чемпионат России по боксу среди женщин.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, возглавляющий Федерацию бокса республики, подвел итоги двухлетней работы на этом посту. Как сообщил глава регионального правительства, за этот период в 40 городах и районах Башкирии было открыто 20 новых филиалов федерации.

По словам главы кабмина, мужская сборная Башкирии по боксу стала одной из сильнейших в Приволжском федеральном округе и регулярно занимает призовые места. Он также отметил, что после открытия Дворца борьбы спортсмены получили отличную базу для тренировок и соревнований.

Назаров сообщил, что с 27 ноября по 7 декабря Уфа во второй раз примет чемпионат России по боксу среди женщин, который пройдет во Дворце борьбы. Он пригласил всех желающих посетить соревнования, отметив, что вход будет свободным.

Премьер-министр напомнил, что на предыдущем чемпионате России башкирские спортсменки завоевали четыре медали — две золотые, одну серебряную и одну бронзовую. Назаров выразил уверенность, что и в нынешнем году соревнования пройдут на высоком уровне, а спортсменки из республики окажут достойные результаты.

— Алга, Башкортостан! Вместе мы сила! — заявил Андрей Назаров.

