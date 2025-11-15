В Краснодарском крае завершился образовательный медиапроект «Код: Кубань»

За две недели проект объединил тысячи участников, среди которых были студенты, начинающие журналисты, блогеры и продюсеры контента. Молодые люди прошли путь от первых идей до готовых медиапродуктов: научились работать в сфере подкастинга, сняли видеоролики и разработали контент-стратегии для реальных проектов. Образовательная программа проходила на базе ведущих вузов региона, каждый из которых стал площадкой по отдельному направлению: подкастингу, видеопроизводству и продвижению в соцсетях.