В Краснодарском крае завершился образовательный медиапроект «Код: Кубань»

Образовательный медиапроект «Код: Кубань» прошел в Краснодарском крае по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в региональном молодежном центре развития личности.
За две недели проект объединил тысячи участников, среди которых были студенты, начинающие журналисты, блогеры и продюсеры контента. Молодые люди прошли путь от первых идей до готовых медиапродуктов: научились работать в сфере подкастинга, сняли видеоролики и разработали контент-стратегии для реальных проектов. Образовательная программа проходила на базе ведущих вузов региона, каждый из которых стал площадкой по отдельному направлению: подкастингу, видеопроизводству и продвижению в соцсетях.
С участниками работали федеральные эксперты: сооснователь агентства Setters и сообщества «Изионисты» Евгений Давыдов, автор подкаста «Маркетинг и реальность» Александр Дьяченко и продюсер блогеров-миллионников Дина Вакулина. Они поделились опытом, инструментами и главными инсайтами современной медийной экосистемы.
«Сегодня медиасреда — это не просто пространство для общения, а реальный инструмент формирования общественного мнения, ценностей и культурного кода поколения. Важно, чтобы молодежь Кубани не только потребляла контент, но и создавала его профессионально, с чувством ответственности за слово. “Код: Кубань” стал площадкой, где рождаются новые имена, идеи и форматы, способные менять медиапространство региона», — отметил руководитель Молодежного центра развития личности Краснодарского края Сергей Покатилов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.