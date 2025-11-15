В Волгоградской области прошел семинар по кибергигиене для детей

Выездной семинар по теме «Кибергигиена — профилактика киберзависимости» провели специалисты учебного центра информационных технологий Волгоградской области на базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард». Организация таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в комитете информационных технологий региона.
Всего в семинаре приняли участие более 150 детей и подростков. Среди них были представители Волгоградской области, Ростова-на-Дону, Севастополя, Краснодара, Херсонской области, Луганской и Донецкой народных республик, а также Адыгеи. В ходе мероприятия участники обсудили ключевые аспекты ответственного поведения в цифровой среде. Эксперты подробно объяснили, что представляет собой цифровая зависимость, каковы ее потенциальные риски и признаки.
Особое внимание было уделено практическим рекомендациям: специалисты рассказали, как безопасно пользоваться интернетом и цифровыми устройствами, чтобы надежно защитить личные данные и сохранить психологическое благополучие. Семинар прошел в интерактивной форме: ребята отвечали на вопросы, разбирали реальные примеры из жизни и делились собственным опытом общения в Сети.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.