В Волгоградской области прошел семинар по кибергигиене для детей

Всего в семинаре приняли участие более 150 детей и подростков. Среди них были представители Волгоградской области, Ростова-на-Дону, Севастополя, Краснодара, Херсонской области, Луганской и Донецкой народных республик, а также Адыгеи. В ходе мероприятия участники обсудили ключевые аспекты ответственного поведения в цифровой среде. Эксперты подробно объяснили, что представляет собой цифровая зависимость, каковы ее потенциальные риски и признаки.