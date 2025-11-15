В Башкирии школьники из Туймазинского района посетили площадку «Я в АГРО»

Школьники из Туймазинского района Республики Башкортостан побывали на профориентационной площадке «Я в АГРО», которая действует на базе Башкирского государственного аграрного университета (БашГАУ). Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в администрации Туймазинского района.
Город профессий АПК «Я в АГРО» расположился на 17 тематических площадках, где проходили тестирования, лекции, конкурсы и мастер-классы. Занятия проводили студенты аграрного университета. Туймазинские школьники побывали на треке «Мир АПК», где попробовали управлять агродронами, изучали растения под микроскопом, а с помощью VR-очков посещали высокотехнологичные фермы и предприятия. Также они совершили экскурсию по факультетам БашГАУ, побывали на выставке сельскохозяйственной техники и попробовали свои силы в сварочном деле.
«Несколько лет назад в нашем учебном заведении открылись аграрные классы. С тех пор ведем активную профориентационную работу в направлении “сельское хозяйство”. Ее курирует молодой педагог, учитель химии Айгуль Шангареева. Конечно, мы не могли пропустить такой профориентационный проект, как “Я в АГРО”. Здесь все очень продумано: есть специальные зоны для детей 5−9 лет, есть для подростков. В ближайшее время поездка предстоит ученикам седьмого класса», — рассказала директор школы села Субханкулово Ольга Гусакова.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.