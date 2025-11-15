В Башкирии школьники из Туймазинского района посетили площадку «Я в АГРО»

«Несколько лет назад в нашем учебном заведении открылись аграрные классы. С тех пор ведем активную профориентационную работу в направлении “сельское хозяйство”. Ее курирует молодой педагог, учитель химии Айгуль Шангареева. Конечно, мы не могли пропустить такой профориентационный проект, как “Я в АГРО”. Здесь все очень продумано: есть специальные зоны для детей 5−9 лет, есть для подростков. В ближайшее время поездка предстоит ученикам седьмого класса», — рассказала директор школы села Субханкулово Ольга Гусакова.