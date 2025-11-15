Нижегородские вузы ждут наплыва студентов из Бразилии

Делегация Бразилии во главе с чрезвычайным и полномочным послом Республики Бразилия в РФ Сержио Родригесом дос Сантосом в ходе визита в Нижегородскую область знакомится с потенциалом региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович 14 ноября провел встречу с бразильской делегацией.
Огромные перспективы я вижу в развитии сотрудничества в сфере образования. К сожалению, лишь 2 студента из Бразилии проходят обучение в регионе — в ННГУ им. Н. И. Лобачевского, эта цифра может быть в разы выше. Также в регионе организуется Фестиваль бразильского кино. В рамках деятельности «Клуба дружбы» проводятся курсы португальского языка.
Сержио Родригес дос Сантос отметил важность развития сотрудничества с регионом.
«Меня поразил потенциал и достижения региона в различных отраслях. И особенно я благодарен за стремление Нижегородской области привлекать бразильских студенто. Наша задача — увеличить число студентов из Бразилии в нижегородских вузах», — отметил Сержио Родригес дос Сантос.
Участники встречи также обсудили возможность создания совместного фильма. Евгений Кудельников поделился идеей экранизации фильма, посвященной Надежде Васильевне Булычевой — русской певице, уроженке Нижегородской области, которая на все вырученные ею от спектакля в Рио-де-Жанейро деньги выкупила семь бразильских рабынь.
«Надеюсь, что будет возможно выпустить фильм к 200-й годовщине установления дипломатических отношений между Бразилией и Россией, в 2028 году», — добавил Сержио Родригес дос Сантос.
Гостям продемонстрировали фотографии бразильского фотографа Марка Ферреса из фондов Русского музея фотографии.
Делегация Бразилии посетила с экскурсией Нижегородский кремль, где познакомилась с историческими и архитектурными памятниками.
В знак уважения к памяти жертв Великой Отечественной войны члены делегации возложили цветы к Вечному огню.