В Калининграде впервые показали рукопись «Письма Татьяны» Онегину

Экспертиза подтвердила подлинность рукописи, что позволило ей стать частью музейных фондов. Как отметила директора историко-художественного музея Екатерина Манюк, этот документ бережно хранился в семье Уваровых и передавался из поколения в поколение. Передача его в научный и культурный оборот стала настоящим подарком в преддверии 80-летия Калининградской области.