В Калининграде впервые показали рукопись «Письма Татьяны» Онегину

Уникальный документ изначально хранился в архиве министра народного просвещения Российской империи графа Сергея Уварова. На самой рукописи можно увидеть знаменитый автограф «А. Пушкинъ» и пометки цензора Петербургского цензурного комитета Павла Гаевского, сделанные 9 декабря 1826 года.
Экспертиза подтвердила подлинность рукописи, что позволило ей стать частью музейных фондов. Как отметила директора историко-художественного музея Екатерина Манюк, этот документ бережно хранился в семье Уваровых и передавался из поколения в поколение. Передача его в научный и культурный оборот стала настоящим подарком в преддверии 80-летия Калининградской области.
На церемонии открытия уникального экспоната присутствовала владелица рукописи Мария Терехова, которая является потомком управляющего делами графа Уварова. Решение о передаче документа калининградскому музею, по ее словам, было принято всей семьей, а рукописный текст «Письма Татьяны» всегда являлся символом честного служения ее предков русской культуре. Сегодня Мария живет в Калининграде и таким способом решила поддержать родной город.
Президент Всероссийского музея А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге Сергей Некрасов добавил, что переданная калининградцам рукопись является «открытием огромной научной и символической ценности». Это уникальный шанс увидеть оригинальный текст в изначальной цензорской форме.