Генпрокуратура обратилась к казахстанцам — владельцам iPhone

Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан предупреждает об угрозе интернет-мошенничества в отношении владельцев iPhone. "По данным зарубежных источников, злоумышленники рассылают поддельные SMS-сообщения или iMessage от имени Apple с прикрепленной фишинговой ссылкой, указывая модель, цвет и объем памяти, якобы найденного iPhone. Тем самым создается впечатление подлинности уведомления.