Генпрокуратура обратилась к казахстанцам — владельцам iPhone

Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан предупреждает об угрозе интернет-мошенничества в отношении владельцев iPhone. "По данным зарубежных источников, злоумышленники рассылают поддельные SMS-сообщения или iMessage от имени Apple с прикрепленной фишинговой ссылкой, указывая модель, цвет и объем памяти, якобы найденного iPhone. Тем самым создается впечатление подлинности уведомления.
Перейдя по закрепленной ссылке, пользователь попадает на фальшивую страницу, визуально идентичную сервису Apple Find My. Эта страница передает логин и пароль Apple ID мошенникам. Это позволяет злоумышленникам обойти блокировку активации iPhone и получить доступ к устройству и личной информации", — сообщили в Генпрокуратуре.
Учитывая, что данный вид угрозы начинает активно распространяться, в ведомстве настоятельно рекомендуют: не переходить по ссылкам, вызывающим сомнение; использовать отдельный адрес электронной почты, если хотите отобразить контактную информацию на экране блокировки утерянного устройства; защитить SIM-карту PIN-кодом, чтобы затруднить доступ к ней; проверять устройство только через iCloud.com/find.
Ранее мы писали, что фишинговые схемы с поддельными сайтами, аккаунтами в соцсетях и прочими уловками являются основной угрозой онлайн-мошенничества. Теперь они перешли и на иные формы «денег».