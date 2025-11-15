Мобильный интернет рушится по всей России: чего ждать жителям Кубани

Несмотря на то что абоненты продолжают оплачивать услуги связи, сеть часто отсутствует или функционирует с перебоями, что серьезно осложняет жизнь и коммуникации, включая работу банков, онлайн-доставки и мессенджеров. Надежда остается только на Wi-Fi, который тоже стал работать нестабильно, усиливая цифровую изоляцию.
Важное внимание привлекает ситуация в Ульяновской области, где мобильный интернет отключен на постоянной основе — до окончания специальной военной операции. Федеральные власти расширили зоны безопасности вокруг объектов специального назначения, включив в них жилые кварталы и социальные объекты. Эта практика может распространиться и на другие регионы, в том числе и на Кубань.
Эксперты прогнозируют, что таких регионов с ограничениями мобильного интернета будет становиться все больше, и ситуация только ухудшится.
Жителям Краснодарского края советуют готовиться к длительным ограничениям и искать альтернативные способы связи.