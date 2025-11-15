Мобильный интернет рушится по всей России: чего ждать жителям Кубани

Важное внимание привлекает ситуация в Ульяновской области, где мобильный интернет отключен на постоянной основе — до окончания специальной военной операции. Федеральные власти расширили зоны безопасности вокруг объектов специального назначения, включив в них жилые кварталы и социальные объекты. Эта практика может распространиться и на другие регионы, в том числе и на Кубань.