В Берлине открылась выставка картин, посвященная Димашу Кудайбергену

«Голос Димаша выходит за рамки жанров и границ. Для его первого берлинского концерта я подготовил небольшую коллекцию портретов, которые отражают его влияние как музыканта и человека. Он много делает для социальных инициатив, поддерживает молодых артистов и представляет Казахстан на мировой сцене», — рассказывает автор.