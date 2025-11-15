В Берлине открылась выставка картин, посвященная Димашу Кудайбергену

Экспозицию создал художник Punktgeläut. На стенах — масляные полотна и карандашные портреты, вдохновленные разными моментами из творческой жизни Димаша. Фанаты легко узнают знакомые сцены: кто-то задерживается у картин дольше — видно, что вспоминают свои первые концерты или любимые выступления.
Помимо Димаша, на выставке есть и атмосферные портреты Раушан Кудайберген и Расула Усманова — они добавляют к экспозиции личного семейного и творческого контекста.
«Голос Димаша выходит за рамки жанров и границ. Для его первого берлинского концерта я подготовил небольшую коллекцию портретов, которые отражают его влияние как музыканта и человека. Он много делает для социальных инициатив, поддерживает молодых артистов и представляет Казахстан на мировой сцене», — рассказывает автор.
Вход на выставку бесплатный. Часть средств от продажи работ художник отправит в благотворительный фонд «Сәби», который поддерживает проекты в сфере образования и экологии в Казахстане.
Ранее «Курсив» писал, что казахстанский певец Димаш Кудайберген прибыл в Берлин в рамках европейского концертного тура после выступления в Лондоне. Его в аэропорту Берлин-Бранденбург встретили фанаты с автографами и цветами.