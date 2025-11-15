В Узбекистане прошла премьера оперы «Хан Сұлтан. Алтын Орда»

Музыкальным руководителем и дирижером-постановщиком выступил заслуженный деятель РК, главный дирижер Театра имени Абая Нуржан Байбусинов. Премьера в Ташкенте стала не просто очередным театральным событием, а диалогом казахской и узбекской истории и культуры. Их синтез создает своеобразный «художественный мост» между двумя народами, напоминая о единой культурной памяти. До ташкентской премьеры опера была представлена в Алматы, Стамбуле и Казани, где также вызвала большой интерес и теплый прием публики, сообщили в казахстанском Минкульте.