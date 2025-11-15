В Барнауле прошел отборочный этап программы «Шаг в будущее»

Федерально-окружное соревнование молодых исследователей и разработчиков программы «Шаг в будущее» — ежегодный отборочный этап — состоялось 5−7 ноября в Барнауле в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Алтайского края.
Участниками стали около 250 школьников и студентов колледжей и вузов Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской и Новосибирской областей, Республики Алтай и Кузбасса. Они представили жюри исследовательские работы и проекты на конференции и научно-технологической выставке. Конференция проводилась по нескольким направлениям: культурология, психология, право и политология, литературоведение, экономика, русский язык, история, историческое краеведение и этнография.
Научно-технологическая выставка включала такие направления, как техника, транспортные машины, системы и оборудование, машиностроительные технологии, альтернативные источники энергии, электронные системы в технике и медицине, физика, астрономия и многие другие. Победители федерально-окружных этапов получат возможность принять участие во Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее», который состоится в Москве в марте 2026 года.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.