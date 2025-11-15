В Новосибирском зоопарке детёныш медоеда переехал в новый дом

В новосибирском зоопарке произошло изменение в месте обитания одного из его питомцев — маленькая самка медоеда переведена в новый вольер. Как сообщает пресс-служба зоопарка, теперь посетители могут увидеть юную медоедиху в павильоне «Тропический мир».
Малышка, которой сейчас четыре месяца, активно осваивает новое пространство. Она исследует каждый уголок своего жилища, привыкает к взрослому рациону и с любопытством наблюдает за посетителями, о чем говорится в официальном сообщении зоопарка.
Особенность данной ситуации заключается в том, что самка медоеда отказалась от новорожденной, поэтому сотрудники зоопарка взяли на себя роль приемных родителей и выкормили детеныша.
Как отмечается в телеграм-канале зоопарка, рождение и успешное выращивание медоеда является важным событием, представляющим интерес для науки.
Медоеды появились в Новосибирском зоопарке в 2020 году.