В Ростовской области прогнозируют мороз и туман 15 ноября

В Ростовской области местами синоптики обещают мороз до трех градусов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в субботу, 15 ноября, в некоторых районах прогнозируют мороз. В региональном МЧС рассказали подробно о погоде.

Так, день будет облачным с прояснениями. Осадков не ожидается.

— Ночью и в первой половине дня местами туман, — сказали в экстренном ведомстве.

Ветер — переменный, его порывы составят до пяти метров в секунду, а на севере — до 13 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 4−9 градусов тепла, а на севере и западе региона столбик термометра покажет минус три. Днем воздух прогреется до 8 — 13 градусов тепла.

