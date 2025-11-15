В Ростовской области прогнозируют мороз и туман 15 ноября

В Ростовской области в субботу, 15 ноября, в некоторых районах прогнозируют мороз. В региональном МЧС рассказали подробно о погоде.
Так, день будет облачным с прояснениями. Осадков не ожидается.
— Ночью и в первой половине дня местами туман, — сказали в экстренном ведомстве.
Ветер — переменный, его порывы составят до пяти метров в секунду, а на севере — до 13 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 4−9 градусов тепла, а на севере и западе региона столбик термометра покажет минус три. Днем воздух прогреется до 8 — 13 градусов тепла.
