Нижегородская область представила опыт внедрения ИИ в госуправление

Он также рассказал о местных ИИ-проектах, например, о работе нейросети в системе «Единый центр обработки и хранения видеоданных Нижегородской области», который помогает контролировать заполняемость контейнеров твердых коммунальных отходов. Министр также представил проект, в рамках которого ИИ фиксирует состояние улично-дорожной инфраструктуры в Нижнем Новгороде и нескольких муниципалитетах региона. Нейросети также используются для выявления лесоизменений, для отражения кибератак, анализа электронной истории болезни пациентов и решения других задач.