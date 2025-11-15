Нижегородская область представила опыт внедрения ИИ в госуправление

Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов представил опыт региона по внедрению искусственного интеллекта в государственное управление на Всероссийском форуме «ИТ-диалог» в Санкт-Петербурге. Развитие сервисов с ИИ отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Сегодня в госуправление Нижегородской области внедрено уже более 20 решений на базе ИИ. Нейросети помогают нам следить за общественной безопасностью, отвечать на обращения граждан, жителям — искать потерянных домашних животных, а медикам — обрабатывать КТ или МРТ-снимки. В каждом из таких сценариев ИИ позволяет получить максимально точный результат в сжатые сроки и освободить сотрудников тех или иных ведомств от рутинной работы», — отметил Александр Синелобов.
Он также рассказал о местных ИИ-проектах, например, о работе нейросети в системе «Единый центр обработки и хранения видеоданных Нижегородской области», который помогает контролировать заполняемость контейнеров твердых коммунальных отходов. Министр также представил проект, в рамках которого ИИ фиксирует состояние улично-дорожной инфраструктуры в Нижнем Новгороде и нескольких муниципалитетах региона. Нейросети также используются для выявления лесоизменений, для отражения кибератак, анализа электронной истории болезни пациентов и решения других задач.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.