В парке подмосковного города Ногинска пройдет фестиваль чая

Фестиваль чая состоится 15 ноября в центральном парке города Ногинска Московской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Гостей ожидает насыщенная концертная программа с выступлениями артистов, среди которых будет фолк-группа «Разгуляй!». Также запланированы интерактивные представления и конкурс на лучшее приготовление шарлотки, где каждый сможет попробовать свои силы и творческий подход. Участники смогут насладиться дегустацией различных сортов чая и приобрести вкусные угощения на ярмарке. Будет организовано и огненное шоу.
Кроме того, в течение всей недели в парке проходили и другие мероприятия. Понедельник и среда были посвящены мастер-классам по живописи, а вторник и четверг — спортивно-бальным танцам. В среду юные гости могли принять участие в экологической акции и тематической программе «Синичкин день». В пятницу состоялись занятия по северной ходьбе и фотопроектам.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.