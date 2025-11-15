Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В парке подмосковного города Ногинска пройдет фестиваль чая

Гостей ожидает насыщенная концертная программа с выступлениями артистов.

Фестиваль чая состоится 15 ноября в центральном парке города Ногинска Московской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.

Гостей ожидает насыщенная концертная программа с выступлениями артистов, среди которых будет фолк-группа «Разгуляй!». Также запланированы интерактивные представления и конкурс на лучшее приготовление шарлотки, где каждый сможет попробовать свои силы и творческий подход. Участники смогут насладиться дегустацией различных сортов чая и приобрести вкусные угощения на ярмарке. Будет организовано и огненное шоу.

Кроме того, в течение всей недели в парке проходили и другие мероприятия. Понедельник и среда были посвящены мастер-классам по живописи, а вторник и четверг — спортивно-бальным танцам. В среду юные гости могли принять участие в экологической акции и тематической программе «Синичкин день». В пятницу состоялись занятия по северной ходьбе и фотопроектам.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.