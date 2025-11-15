В парке подмосковного города Ногинска пройдет фестиваль чая

Кроме того, в течение всей недели в парке проходили и другие мероприятия. Понедельник и среда были посвящены мастер-классам по живописи, а вторник и четверг — спортивно-бальным танцам. В среду юные гости могли принять участие в экологической акции и тематической программе «Синичкин день». В пятницу состоялись занятия по северной ходьбе и фотопроектам.