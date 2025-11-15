Ричмонд
В Астане усилят меры безопасности на время матча между сборными Казахстана и Бельгии

15 ноября в Астане на стадионе «Астана Арена» состоится футбольный матч между национальными сборными Казахстана и Бельгии.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 15 ноя — Sputnik. 15 ноября в Астане на стадионе «Астана Арена» состоится футбольный матч между национальными сборными Казахстана и Бельгии.

Как сообщили в столичном акимате, в связи с проведением такого крупного спортивного события движение транспорта будет временно ограничено на участках в районе велотрека «Сарыарка» и спорткомплекса «Алау». Ограничения коснутся отдельных направлений со стороны проспектов Кабанбай батыра и Туран.

«Для обеспечения общественной безопасности и правопорядка будет задействовано около 3300 сотрудников органов внутренних дел. Также организованы меры по сопровождению и контролю за иностранными болельщиками и гостями мероприятия», — сообщили в акимате.

Кроме того, для удобства болельщиков к месту проведения матча будут организованы автобусы, отправляющиеся со следующих точек сбора:

парковка мечети «Хазрет Султан»;

парковка «Столичный цирк»;

парковка «Бас мешіт»;

парковка «Центральный парк»;

парковка спортивного комплекса «Казахстан».

Движение автобусов начнется с 16:00, напомнили в акимате. Также местные власти призвали болельщиков воспользоваться организованным общественным транспортом для удобства и безопасности.