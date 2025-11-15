В Астане усилят меры безопасности на время матча между сборными Казахстана и Бельгии

Как сообщили в столичном акимате, в связи с проведением такого крупного спортивного события движение транспорта будет временно ограничено на участках в районе велотрека «Сарыарка» и спорткомплекса «Алау». Ограничения коснутся отдельных направлений со стороны проспектов Кабанбай батыра и Туран.