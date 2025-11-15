В Астане усилят меры безопасности на время матча между сборными Казахстана и Бельгии

АСТАНА, 15 ноя — Sputnik. 15 ноября в Астане на стадионе «Астана Арена» состоится футбольный матч между национальными сборными Казахстана и Бельгии.
Как сообщили в столичном акимате, в связи с проведением такого крупного спортивного события движение транспорта будет временно ограничено на участках в районе велотрека «Сарыарка» и спорткомплекса «Алау». Ограничения коснутся отдельных направлений со стороны проспектов Кабанбай батыра и Туран.
«Для обеспечения общественной безопасности и правопорядка будет задействовано около 3300 сотрудников органов внутренних дел. Также организованы меры по сопровождению и контролю за иностранными болельщиками и гостями мероприятия», — сообщили в акимате.
Кроме того, для удобства болельщиков к месту проведения матча будут организованы автобусы, отправляющиеся со следующих точек сбора:
парковка мечети «Хазрет Султан»;
парковка «Столичный цирк»;
парковка «Бас мешіт»;
парковка «Центральный парк»;
парковка спортивного комплекса «Казахстан».
Движение автобусов начнется с 16:00, напомнили в акимате. Также местные власти призвали болельщиков воспользоваться организованным общественным транспортом для удобства и безопасности.