«Просим соблюдать спокойствие»: в Башкирии случится «нападение террористов» на здание военкомата

В Башкирии пройдут антитеррористические учения в поселке Раевский.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 17 ноября, в поселке Раевский Альшеевского района Башкирии состоятся антитеррористические учения. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ республики.

Учения пройдут на базе здания военного комиссариата Альшеевского и Давлекановского районов (улица Космонавтов, 36). В ходе тренировки будет отрабатываться сценарий по блокированию и нейтрализации условной вооруженной группы, совершившей нападение на объект.

Для участия в учении привлекут значительное количество сотрудников правоохранительных органов и технику специальных служб. Силы и средства заинтересованных ведомств отработают действия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, расположенного на территории сельского поселения.

ФСБ Башкирии призывает жителей республики сохранять спокойствие в день проведения учений и доверять только официальным источникам информации.

